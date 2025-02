Ilnapolista.it - Flick divide i tifosi del Barça, c’è chi ama la sua sfrontatezza e chi odia la gestione degli ultimi minuti di gara (As)

Il Barcellona ieri ha pareggiato 4-4 contro l’Atletico Madrid nella semifinale d’andata di Coppa del Re. Il risultato ha però creato spaccature nella tifoseria: c’è chi apprezza il modo del tecnicodi attaccare e non fermarsi neanche quando è in vantaggio, e chi invece vorrebbe unpiù moderato e che sappia gestire meglio le situazioni a suo favore.del BarcellonaAs scrive:Hansigenera consensi nella maggior parte dei. Il tedesco ha ridato alla gente la voglia di guardare la squadra. Tuttavia, all’interno di questa corrente maggioritaria di seguaci, quasi unanime, si è aperto un dibattito. C’è chi crede nel modelloche non dovrebbe cambiare, perché ilha segnato 120 gol in 39 partite e si avvicina ai migliori record della sua storia; attaccano anche i difensori, che vengono schierati alti e fatti giocare in maniera aggressiva.