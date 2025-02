Ilgiorno.it - Flexotecnica, altra fumata nera. È sciopero davanti ai cancelli

Ennesimaieri, nella vertenza aperta da gennaio dopo che della società metalmeccanica Koeing & Bauerdi Tavazano aveva aperto la procedura di licenziamento collettivo per 24 lavoratori. Nulla di fatto ancora una volta dopo il confronto tra i sindacati e i rappresentanti dell’azienda. Nel tavolo precedente, il 13 febbraio nella sede di Assolombarda, la Fiom aveva presentato diverse proposte: la protezione delle categorie speciali, la possibilità di istituire un progetto di prepensionamento, per garantire ai lavoratori di percepire due anni di Naspi e un anno di cassa integrazione straordinaria. Ieri non c’è stato nessun passo in avanti rispetto ad allora. Il nuovo tavolo di concertazione non ha infatti lasciato spazio ad ulteriori trattative, che si sono concluse ancora una volta senza raggiungere un accordo.