Iodonna.it - Flash e applausi per l'attrice statunitense accolta all'ingresso da numerosi fan

all'dello show di Antonio Marras oggi alla Milano Fashion week per l'arrivo di Sharon Stone, ospite della sfilata della collezione per il prossimo inverno. Occhiali da sole da diva e completo gonna e cardigan con frange luminose, l'ha distribuito sorrisi ai fan prima di sedersi. Leggi anche › Da Jannik Sinner a Tony Effe: tutte le star della Milano Fashion Week Febbraio 2025 "Lei ha scelto di indossare dei miei abiti e abbiamo scoperto una sintonia, è una persona straordinaria- dice Antonio Marras – una donna che non sente il bisogno di nascondere i segni del tempo e anche un'artista, con la quale ci scambiamo disegni ogni giorno".