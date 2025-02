Fiumicino il Sindaco | Diffuse notizie distorte e offensive Parte la denuncia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 26 febbraio 2025 -“Durante il Consiglio Comunale del 24 febbraio 2025, la minoranza, invece di applaudire all’iniziativa meritoria di questa Amministrazione finalizzata a offrire servizi al territorio, spara a zero contro i diritti dei cittadini contestando persino l’apertura di luoghi volti all’erogazione di servizi comunali ad Aranova, che da anni vive un totale isolamento dal centro cittadino”. Tuona così ilMario Baccini in merito alle polemiche sollevate sul decentramento amministrativo ad Aranova.“L’opposizione – si legge ancora – invece di collaborare e sostenere i diritti attesi da ormai troppo tempo, non solo vota contro la delibera di Consiglio che promuove la diffusione capillare su tutto il territorio dei servizi comunali, ma addirittura insinua comportamenti contrari alla legge ed al buon senso, paventando sospetti infondati sul valore di acquisto di un immobile la cui congruità è stata formalmente attestata da una perizia giurata.