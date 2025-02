Sport.quotidiano.net - Fischietto. Arbitra Leone di Barletta. Sarà il terzo incrocio

Domenicoadre il match Perugia-Ascoli in programma in posticipo lunedì alle 20:30 allo stadio Curi per la ventinovesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Ildella sezione di, al quarto anno in Can C,coadiuvato dagli assistenti Antonino Junior Palla di Catania e Marco Roncari di Vicenza e dal quarto ufficiale Gianmarco Vailati di Crema. In questa stagioneha diretto 10 gare di Serie C (3 nel girone A , 1 nel girone B e 6 nel girone C) con 38 ammonizioni, 2 espulsioni e 2 rigori concessi. Non ci sono precedenti in carriera con l’Ascoli, mentre ha diretto due volte il Perugia: la sconfitta interna in Coppa Italia Serie C per 2-1 contro l’Arezzo del 27 novembre disputata al Curi e la vittoria per 2-0 sul campo della Juventus Next Gen nel campionato scorso, il 22 ottobre 2023.