Firenze, tutto Beethoven con l’Orchestra da Camera Fiorentina

, 26 febbraio 2025 - Una sinfonia nata per celebrare Napoleone e intrisa di temi quali il coraggio e il trionfo, ma sopratuna pagina cardine della storia della musica, in cui balenano i prodromi del Romanticismo. Una serata tutta dedicata al genio di, e con al centro la celebre “Eroica”, quella chedaproporrà venerdì 28 febbraio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a. La direzione sarà affidata a Giovan Battista Varoli. Composta nel 1802, la “Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore” - passata alla storia come “Eroica” - racchiude lo spirito della rivoluzione francese e gli ideali repubblicani di eguaglianza, libertà, fraternità. Tuttavia, quando Napoleone si autoproclamò imperatore,strappò il frontespizio della partitura con dedica: il nuovo destinatario fu il principe Lobkowicz, aristocratico e musicista boemo che ospitò la prima esecuzione.