Firenze, la bottega di parrucchiere compie 120 anni

, 26 febbraio 2025. Da circa 120è la vedetta del quartiere: ogni giorno ci passano decine di persone per un saluto, una chiacchiera veloce o una battuta sulla Fiorentina. Il negozio didel piazzale di Porta Romana, da 50gestito dalla famiglia Manetti, ha ricevuto ieri una visita speciale: quella della sindaca Sara Funaro, dell’assessore allo Sviluppo Economico Jacopo Vicini e del presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli. “Qui si offre sì il servizio barba e capelli, ma in fin dei conti laè un luogo di confronto, di conoscenza, direi di socializzazione”, dice Massimiliano Manetti, titolare del negozio che ha “ereditato” dal padre Maurizio. Per aver raggiunto questo traguardo a Manetti è stato consegnato dalla sindaca Funaro e dall’assessore Vicini un riconoscimento, anche grazie al sostegno di Cna