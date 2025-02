Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Palladino: "Pessimismo esagerato, usciremo insieme da questo momento. Kean sta meglio"

Firenze, 26 febbraio 2025 - A due giorni dalla sfida delicata contro il Lecce, mister ha parlato dal Media Center del Viola Park, cominciando dalla settimana complicata vissuta dal gruppo. “Non è stata piacevole in questi ultimi due-tre giorni, quando si perde in quel modo fa male. Bisogna analizzare tutto, il motivo della sconfitta e del trend negativo. Abbiamo parlato con i ragazzi, ci siamo confrontati. Come sempre abbiamo lavorato in campo. Di sicuro vogliamo uscire da questa situazione con tutte le forze, le energie e la forza che abbiamo. Venerdì sera metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Questa situazione non ci fa piacere, ma le sconfitte devono renderci più forti. Il presidente non l’ho sentito, sono rimasto concentrato sulla squadra, ma sicuramente avrò modo di sentirlo”. Come sta? "Ha avutotrauma cranico.