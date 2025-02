Firenzetoday.it - Fiorentina, Palladino: "Basta questo pessimismo! Ultimi risultati inaccettabili ma vedo troppa negatività"

Mister Raffaeleha presentato in conferenza stampa la prossima sfida contro il Lecce, in programma venerdì sera alle ore 20:45 al Franchi. Una gara che i viola non possono permettersi di fallire dopo i passi falsi contro il Como e l'Hellas Verona. Di seguito le parole del tecnico.