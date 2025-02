Ilrestodelcarlino.it - Filma la collega mentre è in bagno, licenziato in tronco

Fano, 26 febbraio 2025 – Hato laalla toilette delaziendale, lei lo ha scoperto e lui è statoin, ritrovandosi pure con una denuncia ai carabinieri. Lui, una specie di “Pierino 2.0”, non si è accontentato di fare come Alvaro Vitali, appoggiando l’occhio o l’orecchio al buco della serratura, ma l’ha pure ripresa, immortalando un momento che sarebbe dovuto rimanere nella sfera dell’assoluta privacy. È quanto accaduto lunedì scorso in una grande azienda della prima periferia fanese che riapriva i battenti dopo la pausa del weekend. L’incauto voyeur ha 19 annilane ha 35. La donna si era allontanata per andare inma, una volta chiusa la serratura, ha sentito dei rumori insoliti provenire dall’esterno. Un sesto senso le suggeriva di essere osservata.