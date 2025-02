Bergamonews.it - Filagosto, annuncio a sorpresa: “L’edizione 2025 non ci sarà, ma non è un addio”

L’Associazione FilagoGiovani annuncia a malincuore che quest’anno non cialcuna edizione delFestival. Una decisione sofferta che riflette sempre più la difficile situazione di chi organizza eventi come, fatti di volontariato, indipendenza e amore per la musica.“Negli ultimi anni – spiegano – i costi per organizzare il nostro festival sono aumentati in modo esponenziale e nonostante questo abbiamo sempre fatto il possibile per mantenereun festival accessibile a tutti, senza mai adeguarci alla logica dei grandi eventi. Per vent’anni l’ingresso è stato totalmente gratuito e solo nel 2023, davanti a un mercato sempre più costoso, abbiamo introdotto un biglietto simbolico di 1 euro, aumentato poi a 5 euro nel 2024 per far fronte alle spese in crescita. Abbiamo resistito il più possibile, convinti che la musica debba essere di tutti.