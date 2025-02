Ilrestodelcarlino.it - Fiducia ai bianconeri, fuori dalle squadre in bilico

La questione retrocessione in pratica non interessa al Cesena. Lo sostengono i bookmakers (è una media tra le varie agenzie riportata da Pianetaserieb.it) che ora considerano un’eventualità ultra remota che idopo 27 giornate e a 11 turni dal termine del campionato possano retrocedere, li danno infatti a 15, una quota per loro immune dal rischio, così come quella del Bari a pari merito dei romagnoli in classifica. E tale considerazione, secondo le migliori agenzie di scommesse, non dipende solo dalla posizione playoff – anche se in fondo alla griglia – degli uomini di Mignani, ma soprattutto da quello che hanno dimostrato recentemente, sapendo reagire dopo il ko di Catanzaro. Infatti, anche qualche tempo fa il Cesena era al limite della zona spareggi ma per i bookmakers la quota retrocessione bianconera veniva data a 7,5, in pratica la metà odierna e non conta solo il fatto che sono diminuite sensibilmente le giornate da disputare, certo conta ma non solo.