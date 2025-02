Fiamme nella nave | esercitazione antincendio sull’isola di Ponza

Leggi su Ilfaroonline.it

, 26 febbraio 2025 – Nei giorni scorsi l’isola diha ospitato la consuetaportuale grazie alla quale, con cadenza semestrale e scenari differenti, viene verificata la preparazione e la prontezza degli assetti locali in situazioni di emergenza marittima.Lo scenario operativo è stavolta consistitosimulazione di un grave incendio nel salone passeggeri della M/N QUIRINO; l’equipaggio adottava quindi tutte le misure previste per questo tipo di emergenza, lanciando l’allarme alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo die, contestualmente, testando le diverse procedure interne e le dotazioniprescritte. I militari della Guardia Costiera sono quindi intervenuti per simulare il coordinamento delle operazioni a terra ed in mare, sino alla cessata