Lanazione.it - Fiaccolata per la pace. Tanta partecipazione

Leggi su Lanazione.it

Cena a pane e acqua eper lae il disarmo. In tanti hanno partecipato a San Miniato. Nonostante il maltempo, associazioni, volontari di molte realtà, si sono ritrovati nel centro storico per iniziativa del movimento Shalom. Oltre 40 associazioni e enti hanno aderito, insieme ad amministratori locali e regionali. Era presente anche il vescovo Roberto Filippini che ha offerto ai presenti una riflessione sullae la nonviolenza. Nel terzo anniversario dell’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, Shalom ha voluto far sentire la sua voce in questo tempo dove ancora in molte parti del mondo la parole viene lasciata alle armi. La marcia della fiaccole si è conclusa nella chiesa di San Francesco dove si sono tenuti gli interventi. Era presente in testa al corteo anche il sindaco Simone Giglioli.