Lanazione.it - Fiab, raccolta firme per richiedere l'installazione di dossi deceleranti in Viale Matteotti

Arezzo, 26 febbraio 2025 – È stata avviata unaad Arezzo perl'diinG., all'altezza della fermata autobus dei Giardini di Santa Croce. Questa iniziativa nasce dall'esigenza di migliorare la sicurezza stradale in un'area che ha visto un aumento preoccupante di incidenti causati dalla velocità eccessiva degli automobilisti in uscita dalla zona del cimitero. Anche secondola situazione attuale desta preoccupazione, con automobilisti che scendono da quella zona a velocità elevate creando un ambiente pericoloso per pedoni e ciclisti. La richiesta di installaremira a stimolare interventi che consentano di ridurre la velocità e garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.Arezzo sostiene attivamente questa iniziativa, coerente con la sua missione di promuovere la mobilità sostenibile ela sicurezza stradale.