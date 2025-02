Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 dal 7 al 23 maggio L’invito del Ministero alle scuole

Leggi su Orizzontescuola.it

L'anza Italiana per lo(ASviS) rinnova l'appuntamento con il, in programma dal 7 al 23. La manifestazione si svolgerà in tutta Italia, online e all’estero, coinvolgendo un ampio numero di organizzazioni, istituzioni e cittadini.L'articolo, dal 7 al 23del