Festival dello Spirito Via con la gara tra scuole

Il percorso verso il2025 prende il via con gli alunni delle. La seconda edizione della rassegna dedicata all’annuncio della Parola nelle sue molteplici declinazioni è in programma da sabato 27 settembre a sabato 25 ottobre ma sarà anticipata da un cammino di avvicinamento e preparazione che, nei prossimi mesi, sarà finalizzato a coinvolgere la comunità cittadina. La prima delle iniziative promosse dal Serra Club Arezzo in sinergia con Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e associazione culturale Almasen sarà un concorso artistico per l’abbellimento della chiesa di San Giuseppe Artigiano che è stato bandito insieme all’Ufficio Scolastico provinciale e che è riservato allesecondarie di secondo grado. I giovani studenti, individualmente o in gruppo, sono stati invitati a predisporre una proposta artistica secondo i canoni della "street art" per andare a colmare lo spazio attualmente vuoto e monocromatico nel frontone sulla facciata esterna della chiesa cittadina, con iscrizioni da presentare entro e non oltre venerdì 28 febbraio.