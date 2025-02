Firenzetoday.it - Festa degli antichi sapori

Leggi su Firenzetoday.it

Da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo al campo sportivo dell'Audax Rufina si svolge la feste. Una sagra che ha come obiettivo quello di riscoprire ricette antiche e piatti della nonna, come venivano preparati un tempo. nel menu piatti come ribolitta, farinata col cavolo.