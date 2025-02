Sportnews.eu - Ferrari, Vasseur: “Hamilton il profilo perfetto per noi”

L’entusiasmo in casanon può che essere alle stelle per l’avvio di questa nuova stagione che indica la Rossa tra le favoriteFrederic, team principal della(Instagram)Sembrano passati secoli da quando non si registrava un tale entusiasmo prima di una stagione in casa. Non solo per quanto riguarda la scuderia, ma soprattutto le aspettative che ripongono i tifosi nella Rossa sono decisamente alte, in quello che sarà il primo Mondiale formato dalla coppia dei sognie Leclerc. Dopo una partenza balbettante, già nel 2024 i tifosi del Cavallino si sono tolti diverse soddisfazioni grazie ai risultati del pilota monegasco e di Carlos Sainz, arrivati a giocarsi il titolo costruttori all’ultima gara ad Abu Dhabi. Il trionfo della McLaren non ha cancellato quanto di buono è stato fatto e da dove si deve ripartire nelle prossime settimane.