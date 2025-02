Oasport.it - Ferrari nervosa nei test di F1 a Sakhir: necessario capire le novità alle sospensioni

Leggi su Oasport.it

Primo giorno dimessosp. In Bahrain un day-1 in cui ogni squadra ha portato avanti il proprio programma e trarre delle conclusioni è esercizio complicato. Laha alternato i propri piloti: Lewis Hamilton ha girato al volante della SF-25 al mattino, mentre Charles Leclerc ha proseguito nel lavoro nella sessione pomeridiana.A Maranello hanno deciso di privilegiare per lo più il lavoro sui long run, girando con tanta benzina nel serbatoio. Non è un caso che nelle simulazioni dei long run Leclerc abbia siglato mediamente tempi di 3? più lenti dei principali competitors. Per cui, fare un raffronto squisitamente sulla prestazione può apparire fuorviante.L’aspetto, però, su cui ci si può focalizzare è il comportamento della vettura. La nuova “nata” sotto l’insegna del Cavallino Rampante non ha rubato l’occhio in quanto a stabilità e specialmente sul retrotreno è apparsa instabile.