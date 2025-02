Liberoquotidiano.it - Ferrari, cresce l'ansia dopo i primi test in Bahrain: i risultati (e le parole di Leclerc e Hamilton)

Leggi su Liberoquotidiano.it

McLaren subito protagonista nella prima giornata didella Formula 1 in. Il miglior tempo di giornata porta la firma di Lando Norris, vicecampione del mondo e grande favorito per il titolo, con 1'30"430 al termine di una sessione pomeridiana caratterizzata da uno stop di circa un'ora per un blackout che ha interessato il circuito e conclusa sotto una leggera pioggia. Alle spalle di Norris si piazzano la Mercedes di George Russell e la Red Bull del campione in carica Max Verstappen, staccati rispettivamente di 1.5 e 2 decimi. Solo quarto tempo per CharlessullaSF-25, staccato di circa 4 decimi dalla McLaren. Il pilota monegasco ha completato circa 67 giri ed è stato protagonista anche di un fuoripista senza conseguenze, mentre nei long run è sembrato meno performante della McLaren e della Red Bull .