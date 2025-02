Fermatele Choc nel famoso programma tv prima gli sputi poi finisce malissimo | lo staff interviene

Leggi su Caffeinamagazine.it

Per chi non lo sapesse Italia Shore è un reality show in onda sulle reti nostrane, prodotto da Fremantle e trasmesso in esclusiva su Paramount+. Ilsegue le avventure di dodici giovani che condividono una villa sulla costa laziale, vivendo esperienze intense tra feste sfrenate, lavori di gruppo e relazioni complesse. Lastagione ha debuttato il 3 marzo 2024, mentre la seconda è iniziata il 18 febbraio 2025. Tra i protagonisti più discussi dellastagione figurano Gilda Provenzano, conosciuta come “La Giss”, e Emi.>> “Non sa più che fare”. Grande Fratello, brutto momento per Helena: Javier preoccupatoLa Giss, 22 anni, originaria di Cosenza e residente a Valencia, si è distinta per la sua personalità esuberante e il carattere deciso. Emi, dal canto suo, ha mostrato un temperamento altrettanto forte, portando i due a frequenti scontri verbali.