Ferlaino | Napoli-Inter non è una partita scudetto il campionato è ancora lungo

: “non è una, il”">Corrado, storico ex presidente del, èvenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, analizzando il big match tra gli azzurri e l’, il futuro dello stadio Maradona e il possibile scenario legato alla cessione di Kvaratskhelia.Sue la corsanon è una, ile tutto puòsuccedere. Non mi aspetto nulla, ma spero che ilbatta l’e faccia un bel passo avanti per questo”, ha dichiarato, spegnendo l’idea che la sfida di sabato possa essere già decisiva per il titolo.Ha poi sottolineato la forza della squadra di Inzaghi: “L’non è una squadra da sottovalutare. Stimo molto Antonio Conte, ma ci sono tanti fattori che determinano la vita di un allenatore.