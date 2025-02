Oasport.it - Federica Brignone quarta nella prima prova a Kvitfjell. Monsen sorprende, azzurre scatenate, attardata Gut-Behrami

Leggi su Oasport.it

Spicca la padrona di casa Martecronometrata della discesa di. La norvegese ha firmato il miglior tempo (1’34”66), precedendo addirittura un terzetto azzurro. Si rivede Nadia Delago, che ritrova un po’ lo smalto perduto e conclude in seconda posizione ad appena 2 centesimi dalla vetta.Terza posizione per Laura Pirovano, staccata di 36 centesimi, che ha preceduto(+0.40), sicuramente la più attesa insieme a Lara Gut-, visto che sono le due contendenti per la Coppa del Mondo. Un ottimo inizio quello della valdostana, che ha 190 punti di vantaggio sull’elvetica e la tre giorni di(due discese ed un superG) può essere decisivo.Quinto posto per l’austriaca Christina Ager (+0.61) davanti a Sofia Goggia (+0.71), con la bergamasca già pimpante, soprattutto nel finale, in questa