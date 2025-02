Ilrestodelcarlino.it - Faticano anche le avversarie dei granata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nelle ultime sette partite la Reggiana ha vinto una sola gara, con tre sconfitte e tre pareggi. Questo andazzo, con la vittoria che manca dal 2-1 al Palermo di un mese fa, ha riaccorciato la classifica. Dietro, però, non corrono ai 100 all’ora. La Reggiana è sempre fuori dai playout (+1) e alle spalle ha ben sette squadre, non poche. Vero, è sempre mancato quello strappo che potesse portare maggior serenità, ma le altre non se la passano tanto meglio, e non tutte hanno fatto chissà che scatto col mercato di gennaio. Andiamo a vedere i numeri del girone di ritorno (ultime 8 gare): rispetto ai conti fatti prima, aiva aggiunta la vittoria di Mantova. Quindi: 9 punti nelle otto partite del ritorno, con due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Il Cosenza, ultimo con 21 punti, ne ha perse 6, vinta una e pareggiata un’altra: sono solo 4 punti in 8 turni.