Farmol ottiene la certificazione ISO per l'efficienza energetica

Comun Nuovo.è orgogliosa di annunciare di aver ottenuto laISO 50001: 2018 per il sistema di utilizzo dell’energia presso lo stabilimento di Comun Nuovo (Bergamo, Italia), il principale del gruppo. Questa è la tredicesimaISO conseguita dal Gruppo e riflette l’impegno per miglioraresi dedica alla riduzione delle emissioni minimizzando l’impatto ambientale, in linea con la visione di sostenibilità del Gruppo.“ha avviato una ambiziosa strategia complessiva verso la sostenibilità delle proprie attività, traguardo che l’intero Gruppo, dalla direzione aziendale al management agli azionisti, ritiene di fondamentale importanza. Ne risulta un piano strategico di azioni, coerenti fra loro e coordinate con le iniziative di sostenibilità promosse dai nostri clienti, dai fornitori e dai vari portatori di interesse.