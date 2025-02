Ilrestodelcarlino.it - Fari sulla cava a San Pietro: "Occhio all’ambiente"

La Libreria Rinascita ha ospitato la conferenza stamparealizzazione della prossimaa Sandi Acquasanta Terme. Presenti alla conferenza Giovanni Galeota avvocato e legale rappresentante del movimento ‘Salviamo San’, Paolo Prezzavento di Legambiente, Maurilio e Cristiano Allevi residenti e sostenitori della petizione che ha già raccolto 400 firme per la causa ‘Salviamo San’ di Acquasanta Terme. Legambiente ha voluto questo incontro per chiedere una riflessione sui problemi che causerà la nuova. "Il disastro ambientale causato recentemente dall’eszione a fossa nelle cave di Tivoli e Guidonia – hanno detto – rappresenta una grave minaccia per l’ambiente e per la salute delle persone che vivono nelle vicinanze. Un problema che si estende ora anche ad Acquasanta Terme.