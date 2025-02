Tpi.it - Fabrizio Corona replica a Fedez: il video in cui il rapper chiama Chiara Ferragni “putt**a”

rilancia. Dopo ilin cuilo“infame” per aver rivelato i presunti tradimenti dinei suoi confronti, il re dei paparazzi risponde con una breve clip che sembra smentire l’atteggiamento protettivo delverso la ex moglie.Sull’account Instagram di Falsissimo, il programma online di, è stata pubblicata una storia in cui si sente un audio con una voce che dovrebbe essere quella diin cuiviene definita “puttana”.“Ma scusa la puttana lì ti ha querelato per la puntata di ieri e sono già arrivati gli sbirri a notificarti la querela? Ma come è possibile che se io querelo qualcuno ci mettono otto mesi a notificare?”, dice ildiffida, la reazione dipic.twitter.com/gdxznMoFlJ— Valentina Federici (@ValeRici) February 25, 2025Il riferimento è alla diffida inviata danei confronti diper la violazione di una scrittura privata, sottoscritta nel 2023 dallo stessocon i Ferragnez, in base alla quale il paparazzo si era impegnato a non parlare più delle due controparti per i successivi dieci anni.