Fable si fa attendere: L'uscita è posticipata al 2026

La comunità Xbox è in fermento per il ritorno di una delle saghe più iconiche della storia videoludica:. Questo action-RPG, fiore all’occhiello di Xbox Game Studios, sta per rinascere grazie a Playground Games, il talentuoso team di sviluppo noto per la serie Forza Horizon. Tuttavia, recenti aggiornamenti ufficiali hanno rivelato una notizia che potrebbe non essere accolta con entusiasmo: il lancio del gioco è stato posticipato aluscirà ora nelDurante un recente episodio dell’Official Xbox Podcast, Microsoft ha confermato il rinvio della data di uscita di. Craig Duncan, leader di Rare e figura chiave nel progetto, ha aggiornato i fan sullo stato attuale dello sviluppo, lodando il lavoro di Playground Games ma evidenziando la necessità di più tempo per perfezionare l’esperienza di gioco.