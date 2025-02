Fabio Fognini e gli auguri alla moglie Flavia Pennetta | Non importa quanti anni aggiungi alla tua età sei ancora la numero uno per me

Leggi su Open.online

Mentre Jk Sinner passa dallo sfilare sotto la rete del campo da tennisprima fila di GucciMilano Fashion Week il collega,, schiaccia una delle più belle dichiarazioni d’amore mai fatte a sua, l’ex tennista azzurra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@fogna) «Andiamo incontrovecchiaia e lo facciamo insieme. Noi pensiamo allo stesso modo. Leggiamo le nostre menti. Sappiamo ciò che l’altro vuole senza chiedere. Tu non sei solo la donna dei miei sogni, sei anche la madre dei miei figli. A volte ci irritiamo un po’ l’un l’altro. Altre volte, forse, ci diamo per scontati.Ma di tanto in tanto,come oggi,penso a tutto questo e mi rendo conto di quanto sono fortunato a condividere la mia vita con la più grande donna che abbia mai incontrato.