Movieplayer.it - Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta, il documentario in anteprima al Bif&st 2025 e in sala dal 7 aprile

Tra le anteprime del festival pugliese ilche racconta l'amicizia e la collaborazione tra i cantautori romani Max, Danielee Niccolò. Max, Danielee Niccolòal centro di- Un, tra le anteprime più attese del Bif&st - Bari International Film&Tv Festival, in programma dal 22 al 29 marzo. I tre cantautori romani saranno ospiti del Teatro Petruzzelli di Bari il 23 marzo per presentare insieme al regista Francesco Cordio ilche uscirà come evento speciale il 7, 8 e 9, distribuito da Fandango.- Unracconta la storia personale dei tre musicisti e quella del legame che li ha portati nel 2013 in .