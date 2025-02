Metropolitanmagazine.it - “Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta”, arriva il docufilm sulla storia dei tre artisti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo il successo del concerto al Circo Massimo la scorsa estate, a celebrare i dieci anni dall’uscita dell’album Il Padrone Della Festa,– Undiretto da Francesco Cordio dedicato a uno degli incontrici più rappresentativi della musica italiana.Il documentario racconta lapersonale e comune dei tre musicisti e quella del legame che li ha portati nel 2013 in Sud Sudan, un viaggio nel corso del quale iniziano a lavorare al loro disco collettivo, Il padrone della festa. Un progetto che ha vistoimpegnati con un tour europeo, un tour nei palasport di tutta Italia e due eventi speciali all’Arena di Verona e a Rock in Roma. Unache inizia nella Roma degli anni Novanta e che li ha rivisti, nel luglio del 2024, di nuovo tutti insieme sul palco del Circo Massimo, per festeggiare insieme alle 50mila persone presenti il decennale del disco.