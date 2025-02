Amica.it - Fabi Silvestri Gazzè: arriva un doc su una grande storia di amicizia e musica

È ladi tre amici, tre musicisti, da quando si incontrano in un locale di Roma negli Anni 90 all’evento live del 2024 sul palco del Circo Massimo davanti a 50mila persone. Sarà presentato al Bif&st – Bari International Film&Tv Festival,– Un passo alla volta, il documentario diretto da Francesco Cordio dedicato a uno degli incontri artistici più belli dellaitaliana.Cosa racconta “– Un passo alla volta”Il documentario racconta lapersonale e comune dei tre musicisti e quella del legame che li ha portati nel 2013 in Sud Sudan, un viaggio nel corso del quale iniziano a lavorare al loro disco collettivo, Il padrone della festa.Un progetto che ha vistoimpegnati con un tour europeo, un tour nei palasport di tutta Italia e due eventi speciali all’Arena di Verona e a Rock in Roma.