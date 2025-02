Sbircialanotizia.it - Fabi, Silvestri e Gazzè: il docufilm su un sodalizio ventennale approda al Bif&stDi Redazione

Leggi su Sbircialanotizia.it

L’incontro artistico di Niccolò, Danielee Max, tre figure di rilievo nella scena musicale italiana, viene raccontato in un nuovo documentario in uscita nelle sale italiane. L’anteprima di questo lavoro sarà ospitata al Teatro Petruzzelli di Bari il 23 marzo, in occasione del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, alla presenza dei . L'articolo: ilsu unal Bif&stDiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.