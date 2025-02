Oasport.it - F1, un italiano davanti nei Test di Sakhir: Antonelli impressiona! Tanto lavoro per Hamilton

Andrea Kimicomincia con il botto la sua avventura da pilota ufficiale Mercedes e realizza il miglior tempo nella sessione mattutina della prima delle tre giornate deicollettivi pre-stagionali di Formula Uno sulla pista di. Il giovane rookieha svolto un ottimonelle prime quattro ore del day-1, completando ben 78 giri e rivelandosi il più veloce del lotto in 1’31?428.Il diciottenne bolognese sembra aver trovato sin da subito un buon feeling con la W16, sfoggiando una guida pulita e senza grandi sbavature sia sul giro secco che nei long-run come dimostra la sua costanza di rendimento in termini di passo nelle varie simulazioni di gara effettuate con maggior carico di carburante. Le prestazioni sono ancora relativamente importanti (la pista è sporca al mattino ed i team sono concentrati sulla raccolta dati) ma l’avvio della sua pre-season è stato sin qui abbastanza incoraggiante.