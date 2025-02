Lapresse.it - F1, test in Bahrain: vola Antonelli con la Mercedes, quinta la Ferrari di Hamilton

subito Andrea Kimicon lanella prima mattinata diinin vista dell’inizio del Mondiale di Formula 1. Il 18enne pilota italiano ha segnato il miglior tempo assoluto in 1’31?428 con gomme medie, completando un totale di 78 giri. Secondo miglior tempo per un altro esordiente, il neozelandese Liam Lawson su Red Bull staccato a +0.132. Terzo Alexander Albon su Williams a +0.145, seguito dal giapponese Yuki Tsunoda su Racing Bulls a +0.182. Quinto tempo per ladi Lewisstaccato di +0.406 in 69 giri completati, seguito da Jack Doohan su Alpine a +0.413 e Fernando Alonso su Aston Martin a +0.446. Nel pomeriggio scenderanno in pista ingli altri big, con il campione del Mondo Max Verstappen su Red Bull, Charles Leclerc sullae George Russell sulla