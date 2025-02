Lapresse.it - F1, test Bahrain 2025: Norris miglior tempo al pomeriggio, Leclerc quarto

Leggi su Lapresse.it

McLaren davanti a tutti nella prima giornata didella Formula 1 in. Ildi giornata porta la firma di Lando, vicecampione del mondo, con 1’30?430 al termine di una sessione pomeridiana caratterizzata da uno stop di circa un’ora per un blackout che ha interessato il circuito e conclusa sotto una leggera pioggia. Alle spalle disi piazzano la Mercedes di George Russell e la Red Bull del campione in carica Max Verstappen, staccati rispettivamente di +0.157 e +0.244. Soloper Charlessulla Ferrari SF-25, staccato di +0.448 dalla McLaren. Sul circuito delil pilota monegasco ha completato circa 67 giri ed è stato protagonista anche di un fuoripista senza conseguenze. Alle spalle del ferrarista il suo ex compagno di squadra Carlos Sainz Jr.