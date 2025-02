Oasport.it - F1, risultati e classifica Test Sakhir 2025: day1. Lando Norris svetta, 4° Leclerc ed Hamilton fuori dalla top-10

Calato il sipario sulla prima giornata deipre-season di F1. Sul circuito di, in Bahrain, si è iniziato a fare sul serio per capire la bontà dei progetti di un campionato particolare. Sarà, infatti, una stagione di “passaggio” per quello che sarà nel 2026 con l’attesa rivoluzione tecnica: nuove monoposto, abbinate a nuove Power Unit.Un day-1 in cui è stato fondamentale capire il funzionamento delle nuove gomme, associato alle monopostoin grado di generare una percentuale di carico maggiore. Ferrari ha lavorato alacremente sulle sospensioni, passando allo schema “pull-rod” sull’avantreno e scegliendo questa accoppiata se si tiene conto anche del posteriore. Lewise Charlessi sono alternati alla guida della SF-25 in cerca della miglior messa a punto.