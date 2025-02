Oasport.it - F1, line-up day-2 test Sakhir 2025: Ferrari sceglie la strada della continuità

Domani, giovedì 27 febbraio, andrà in scena la seconda giornata deidi F1 sul tracciato di(Bahrain). Un day-2 in cui piloti e squadre porteranno avanti il proprio programma per estrarre il meglio dalla vettura e comprenderne pregi e difetti in vista dell’inizio del campionato, previsto nel week end del 14-16 marzo in Australia.Lareplicherà quanto accaduto oggi in fatto di-up, ovvero scelta dei piloti alla guidaRossa. Ricordiamo che in queste prove vi è una sola monoposto per scuderia e di conseguenza i racing drivers dovranno dividersela al fine di ottenere più informazioni possibili. Nel caso specifico, Lewis Hamilton sarà al via dalla mattina, mentre Charles Leclerc sarà responsabile del lavoro pomeridiano.Il britannico spera di migliorare il proprio feeling con la SF-25, visti i tanti errori che si sono notati alla guida nel corsoprima giornata.