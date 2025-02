Oasport.it - F1, blackout elettrico nel day-1 dei test a Sakhir: cambio di programma nella sessione pomeridiana

Un pomeriggio particolare a, sede deipre-season del Mondiale 2025 di F1. È iniziata quest’oggi l’attività in Bahrain per le scuderie che prenderanno parte al campionato della massima categoria dell’automobilismo. A partire da oggi e fino al 28 febbraio, i piloti andranno in cerca di risposte per comprendere al meglio la propria vettura e gli sviluppi annessi.Un qualcosa di insolito, però, si è creato nel corso della, iniziata alle 13.00 italiane. Un, infatti, ha reso impossibile la continuazione dei lavori in pista e fuori lungamente, al punto che sono trascorsi diversi minuti senza poter fare nulla.Come se non bastasse anche qualche gocciolina di pioggia è caduta, senza però andare a condizionare più di tanto lo status dell’asfalto. Per quanto è accaduto, quindi, la FIA ha annunciato che la durata delle prove odierne sarà prolungata fino alle 18.