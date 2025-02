F1 2025 test Bahrain | Norris davanti a tutti quarto Leclerc Più indietro Hamilton

Leggi su Sportface.it

Sul circuito di Sakhir, in, si è chiusa la prima giornata deipre-stagionali di F1. Per le scuderie era un primo approccio alla stagione, che inizierà ufficialmente tra tre settimane in Australia, importante soprattutto perare il funzionamento delle nuove gomme su monoposto che nelgenerano un carico maggiori rispetto agli anni precedenti. Per quanto riguarda la Ferrari, alla guida della nuova SF-25 si sono alternati Lewise Charles: l’inglese ha cercato fin da subito di adattarsi alla nuova vettura, senza spingere più di tanto per cercare il giro veloce. Il monegasco invece ha fatto segnare ilmiglior crono di giornata in 1:30.878, a poco più di 4 decimi da Lando, il più veloce in questo day one.Alle spalle dell’inglese della McLaren hanno chiuso George Russell e Max Verstappen, che hanno confermato come le rispettive vetture siano competitive per la stagione a venire.