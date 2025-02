Udine20.it - Extreme in concerto a Lignano Sabbiadoro il 31 luglio 2025

Nuovo grande appuntamento internazionale annunciato per questa estate alSunset Festival. A emozionare il pubblico dell’Arena Alpe Adria diprossimo 31saranno gli. Il gruppo hard rock statunitense, capace di vendere oltre 10 milioni di dischi nel mondo, torna in Italia a grande richiesta per un unicoesclusivo nel nostro paese, tappa del loro nuovo tour europeo. L’evento avrà inizio alle 20.00 con l’esibizione di un opening act che verrà annunciato prossimamente.I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città diSabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita in presale sul sito della band dalle 11.00 di mercoledì 26 febbraio e in vendita generale sui circuiti Ticketone e Vivaticket dalle 11.