Quifinanza.it - Exor si ridimensiona in Ferrari, cede il 4% e incassa 3 miliardi per nuovi affari

si muove con la solita disinvoltura della finanza d’élite e mette sul mercato una fetta della sua quota in, puntando dritto agli investitori istituzionali con una vendita lampo. La holding della dinastia Agnelli si libera di circa il 4% del capitale ordinario del Cavallino Rampante, un’operazione che sembra meno una cessione e più una mossa strategica per alleggerire il portafoglio senza perdere il controllo.vende il 4% di: nessun impatto sulla governancesi sfila di qualche punto percentuale, ma la presa suresta ben salda. La governance della casa di Maranello rimane un fortino inattaccabile, con Pieroe il Trust Pieroancora in partita. Prima della vendita, la holding degli Agnelli gestiva il 24,84% della Rossa, una quota ora destinata a scendere al 20,8%, mentre i diritti di voto si ridurranno dal 36,69% al 30%.