Spazionapoli.it - Ex Napoli nella bufera, i tifosi si scagliano contro di loro: l’accaduto è assurdo – LE IMMAGINI

Leggi su Spazionapoli.it

Grandi polemiche sull’ex giocatore del: quanto accaduto in queste ore, che ha davvero dell’incredibile, ha letteralmente fatto imbestialire i.Possono passare gli anni, ma se entri nel cuore dei napoletani sei destinato a rimanerci per sempre. Questo quanto è successo a tutti coche negli anni hanno avuto modo di relazionarsi in modo viscerale con la piazza.Sono tanti gli ex che, seppur a distanza di anni daladdio, continuano a coltivare una certa stima reciproca. Il caso più lampante è quello di Dries Mertens, che si è reso, difatti, un vero e proprio napoletano, così come si è evinto largamente dalla scelta di chiamare suo figlio Ciro. L’ex numero 14 azzurro, però, è soltanto uno di molti calciatori che hanno scritto la storia all’ombra del Vesuvio e che sono tenuti d’occhio in modo sempre particolare da parte deiazzurri.