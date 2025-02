Ilrestodelcarlino.it - Ex Garage Europa a Milano Marittima: ok il progetto per farne un parcheggio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cervia (Ravenna), 26 febbraio 2025 - La Giunta comunale ha approvato ildi fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione, a, dell'area Ex. Il, che prevede un investimento di 550 mila euro, riguarda la riqualificazione complessiva dell'intera area. I lavori inizieranno prima dell'estate con la rimozione delle coperture di cemento-amianto nell'edificio principale e nel locale bar dei campi da tennis, in modo da mettere in sicurezza l'area senza limitare la funzionalità delle zone già adibite a. Successivamente verranno demoliti gli edifici e la piscina, per poi procedere con la realizzazione delle pavimentazioni e delle recinzioni. Ilprevede di destinare l’intera area a parcheggi: uno a ridosso del viale Due Giugno accessibile a tutti, con circa 50 posti auto a pagamento; l’altro, di 270 posti, a disposizione dei clienti di alberghi, stabilimenti balneari e campeggi.