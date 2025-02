Sport.quotidiano.net - Europei indoor di atletica leggera, l’elenco dei 39 convocati per Apeldoorn: ecco chi sono

Milano, 26 febbraio 2025 – Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicatodeiper i Campionatidiin programma ad(Olanda) da giovedì 6 a domenica 9 marzo.39 gli azzurri selezionati, di cui 20 uomini e 19 donne. In squadra i due saltatori che hanno vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi: Mattia Furlani nel lungo, autore dell’attuale migliore prestazione mondiale 2025 di 8,37, e Andy Diaz nel triplo, quest’anno accreditato di 17,31.due campionidi Roma 2024: Leonardo Fabbri nel peso, attuale leader mondiale con 21,95, argento iridato in carica all’aperto e bronzo al coperto, e Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli, argento mondiale lo scorso anno. In gruppo altre medaglie europee dell’Olimpico come Zaynab Dosso (60) già bronzo mondiale, Larissa Iapichino (lungo), Catalin Tecuceanu (800), Luca Sito e Alice Mangione (400) e i campioniin carica Zane Weir (peso) e Samuele Ceccarelli (60).