Estendere la pace per il Ramadan”, la proposta dei mediatori per salvare Gaza

Con l’avvicinarsi della fine della prima fase dell’accordo per il cessate il fuoco, siglato tra Hamas e Israele a gennaio, e di fronte al perdurante stallo nei negoziati diche dovrebbero definire il secondo step della tregua, cresce di ora in ora il pessimismo per una possibile ripresa dei combattimenti a. A darne notizia sono i media dell’area, con il sito di notizie Walla che riporta la dichiarazione di una fonte anonima del governo israeliano, secondo cui l’accordo sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi è “sull’orlo del collasso”. Nell’amministrazione di Benjamin Netanyahu aumenta la convinzione che sia necessario tornare in guerra per debellare definitivamente i terroristi di Hamas.L’ipotesi di una ripresa del conflitto è ritenuta concreta da molti osservatori. Per scongiurare questa eventualità, idel Qatar, della Giordania e dell’Egitto stanno intensificando gli sforzi per ottenere l’estensione della durata della prima fase dell’accordo, iniziata il 19 gennaio e della durata prevista di 42 giorni, affinché possa proseguire durante il, ovvero per tutto il mese di marzo.