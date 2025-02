Lopinionista.it - Esplosione di colori e vivacità narrativa nell’originale stile di Margaréta Nomülner, in bilico tra Espressionismo, Op Art e NeoPop

Nel momento in cui l’impulso artistico si manifesta, tende in alcuni casi a dover uscire dalla realtà osservata perché troppo spesso limitante e non sufficiente a legarsi con tutte quelle sfaccettature intense e personali che appartengono a ciascun creativo, dando origine così a una necessità di distaccarsi dal punto di vista della forma, o della non forma, oppure da quello del colore; in virtù di questa tendenza pertanto l’arte può non corrispondere a ciò che lo sguardo si aspetta di trovare davanti a sé, piuttosto si adegua e si conforma a ciò che l’anima dell’artista ha bisogno di trasmettere nel modo migliore per manifestarsi. Nel caso della protagonista di oggi emerge in modo chiaro la necessità di dare vita a un mondo vivace, allegro, quasi tutto l’osservato si trovasse sotto la lente di un caleidoscopio attraverso cui l’autrice modifica formalmente la struttura delle cose o ne rappresenta astrattamente l’essenza che si svela con il più positivo e divertente apporto cromatico.