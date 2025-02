Iodonna.it - Esiste una sostanziale differenza tra sfogo e lamentela, e la seconda porta con sé frustrazione e allontana le persone

Sfogarsi è un meccanismo sano chealla condivisione dei problemi e aiuta ad alleggerirsi, ad elaborare e a trovare soluzioni. Cosa ben diversa è la tendenza al vittimismo e alla lamentazione, la cosiddetta Sindrome di Calimero. Si tratta della convinzione di essere sempre, ingiustamente, vittime delle situazioni, proprio come il celebre pulcino nero della pubblicità. Leggi anche › Sindrome di Calimero: come uscire dalla spirale di vittimismo e lamentele Cosa succede quando lamentele e recriminazioni diventano un’abitudine quotidiana? E come uscirne? Chi manifesta la sindrome di Calimero finisce poi per presentarsi agli altri come una vittima ere da sé le. Per spezzare il circolo vizioso delle lamentele è imnte lavorare sulla consapevolezza.