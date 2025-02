Zonawrestling.net - Eric Bischoff scettico sul ritorno di Vince McMahon nel pro wrestling:”Non riesco a capacitarmene”

Leggi su Zonawrestling.net

Il WWE Hall of Famerha recentemente discusso del possibiledinel mondo del pro. L’ex presidente e CEO della WWE si è dimesso a seguito di una causa legale. Di recente, sono emerse voci secondo cuipotrebbe essere in procinto di assumere ex dirigenti della WWE come parte di una sua nuova iniziativa. Inoltre, il suo team avrebbe contattato persone con esperienza nelle riprese di eventi di. È stato anche riportato che Fox potrebbe riservare uno spazio per trasmettere gli eventi legati aldell’ex capo della WWE.In un recente episodio del suo podcast 83 Weeks,ha detto al conduttore Conrad di non essere sicuro che le cose si sarebbero concretizzate per. Pur trovando intriganti gli sviluppi inaspettati e affermando che ne avrebbero discusso più nel dettaglio nelle settimane successive, ha espresso dubbi sul fatto che si sarebbero davvero realizzati:“Nonproprio a